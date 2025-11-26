Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

    Внешняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 19:21
    Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

    Проблема с азербайджанскими грузовыми автомобилями (TIR), которые более 20 дней стоят на таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси, будет решена в ближайшее время.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

    По данным дипмиссии, сотрудники посольства сегодня провели встречу с представителями профильных госструктур Грузии. В ходе переговоров грузинская сторона заверила, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

    Ранее азербайджанские грузовики, перевозящих табачную продукцию, были задержаны на грузинской границе без объяснения причин.

    Грузия посольство Азербайджана грузовики госграница Батуми Тбилиси
    Səfirlik: Gürcüstan saxlanılan Azərbaycan TIR-ları ilə bağlı məsələnin qısa müddətdə həll olunacağına söz verib

    Последние новости

    20:33
    Фото

    Азербайджан и Италия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    20:27
    Фото
    Видео

    В Гонконге число погибших при пожаре возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    20:12

    Польша выбрала шведскую Saab для поставки трех подводных лодок

    Другие
    19:56
    Фото

    Байрамов: Отношения Азербайджана и Ватикана важны для продвижения межрелигиозного диалога

    Внешняя политика
    19:52
    Фото

    Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи

    Внешняя политика
    19:46

    Грузия намерена изучить опыт Азербайджана в цифровизации аграрного сектора

    АПК
    19:23
    Видео

    Лица, пытавшиеся провести шествие с флагами СССР в Баку, арестованы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:21

    Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

    Внешняя политика
    19:15

    В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей