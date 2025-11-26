Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками
Внешняя политика
- 26 ноября, 2025
- 19:21
Проблема с азербайджанскими грузовыми автомобилями (TIR), которые более 20 дней стоят на таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси, будет решена в ближайшее время.
Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.
По данным дипмиссии, сотрудники посольства сегодня провели встречу с представителями профильных госструктур Грузии. В ходе переговоров грузинская сторона заверила, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.
Ранее азербайджанские грузовики, перевозящих табачную продукцию, были задержаны на грузинской границе без объяснения причин.
Последние новости
20:33
Фото
Азербайджан и Италия обсудили укрепление межпарламентского сотрудничестваВнешняя политика
20:27
Фото
Видео
В Гонконге число погибших при пожаре возросло до 14 человек - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
20:12
Польша выбрала шведскую Saab для поставки трех подводных лодокДругие
19:56
Фото
Байрамов: Отношения Азербайджана и Ватикана важны для продвижения межрелигиозного диалогаВнешняя политика
19:52
Фото
Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связиВнешняя политика
19:46
Грузия намерена изучить опыт Азербайджана в цифровизации аграрного сектораАПК
19:23
Видео
Лица, пытавшиеся провести шествие с флагами СССР в Баку, арестованы - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:21
Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовикамиВнешняя политика
19:15