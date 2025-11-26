Посольство: Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Проблема с азербайджанскими грузовыми автомобилями (TIR), которые более 20 дней стоят на таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси, будет решена в ближайшее время.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

По данным дипмиссии, сотрудники посольства сегодня провели встречу с представителями профильных госструктур Грузии. В ходе переговоров грузинская сторона заверила, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Ранее азербайджанские грузовики, перевозящих табачную продукцию, были задержаны на грузинской границе без объяснения причин.