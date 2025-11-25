Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ДОПОЛНЕНО

На таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси уже более 20 дней стоят азербайджанские грузовые автомобили.

Как сообщил грузинскому бюро Report один из водителей грузовиков Аслан Керимов, проблема касается только фур с табачной продукцией, остальные машины пропускают без задержек.

По его словам, грузинская сторона задерживает исключительно азербайджанские автомобили, тогда как грузинские проходят свободно.

"Причину не объясняют и конкретных ответов не дают. Мы обратились в таможенную службу, но нам сообщили, что машины попали под контроль Финансовой полиции. Хотя машины перевозят транзитный груз и следуют в Европу", - сказал он.

Аслан Керимов отметил, что нет никакого судебного решения о задержании, фуры просто держат под наблюдением таможенных сотрудников. По его словам, с водителями обращаются грубо и избегают ответов на вопросы.

В Генконсульстве Азербайджана в Батуми Report сообщили, что осведомлены о ситуации и работают над решением проблемы.

Посольство Азербайджана в Грузии также подтвердило, что получило письменное обращение и занимается этим вопросом.

Руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Службы доходов Государственного учреждения Грузии Тамар Андриадзе в комментарии для Report заявила, что таможенная служба работает без перерывов, ко всем автотранспортным средствам применяются стандартные процедуры: "В частности, интересующие вас автомобили - в том числе машины с азербайджанскими номерами - проходят те же самые стандартные процедуры. После их завершения все эти транспортные средства будут пропущены. Никаких проблем не существует".

Она добавила, что в ряде случаев упоминаемые водителями трудности могут быть связаны с оформлением документов или другими таможенными процедурами. "Я не могу сказать, что произошло в конкретной ситуации, но в целом все машины, включая автомобили с азербайджанскими номерами, проходят стандартные процедуры", - подчеркнула Т.Андриадзе.