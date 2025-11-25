Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ДОПОЛНЕНО

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 17:56
    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией - ДОПОЛНЕНО

    На таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси уже более 20 дней стоят азербайджанские грузовые автомобили.

    Как сообщил грузинскому бюро Report один из водителей грузовиков Аслан Керимов, проблема касается только фур с табачной продукцией, остальные машины пропускают без задержек.

    По его словам, грузинская сторона задерживает исключительно азербайджанские автомобили, тогда как грузинские проходят свободно.

    "Причину не объясняют и конкретных ответов не дают. Мы обратились в таможенную службу, но нам сообщили, что машины попали под контроль Финансовой полиции. Хотя машины перевозят транзитный груз и следуют в Европу", - сказал он.

    Аслан Керимов отметил, что нет никакого судебного решения о задержании, фуры просто держат под наблюдением таможенных сотрудников. По его словам, с водителями обращаются грубо и избегают ответов на вопросы.

    В Генконсульстве Азербайджана в Батуми Report сообщили, что осведомлены о ситуации и работают над решением проблемы.

    Посольство Азербайджана в Грузии также подтвердило, что получило письменное обращение и занимается этим вопросом.

    Руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Службы доходов Государственного учреждения Грузии Тамар Андриадзе в комментарии для Report заявила, что таможенная служба работает без перерывов, ко всем автотранспортным средствам применяются стандартные процедуры: "В частности, интересующие вас автомобили - в том числе машины с азербайджанскими номерами - проходят те же самые стандартные процедуры. После их завершения все эти транспортные средства будут пропущены. Никаких проблем не существует".

    Она добавила, что в ряде случаев упоминаемые водителями трудности могут быть связаны с оформлением документов или другими таможенными процедурами. "Я не могу сказать, что произошло в конкретной ситуации, но в целом все машины, включая автомобили с азербайджанскими номерами, проходят стандартные процедуры", - подчеркнула Т.Андриадзе.

    Тбилиси таможенный контроль госграница Тамар Андриадзе
    Фото
    Видео
    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır - ƏLAVƏ OLUNUB
    Фото
    Azerbaijani trucks held at Georgian border for 20+ days — No explanation given

    Последние новости

    18:38

    Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукцию

    Другие страны
    18:30

    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:29

    Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия

    Внешняя политика
    18:28
    Фото

    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    18:17
    Фото

    Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Инфраструктура
    18:12

    Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРС

    Другие страны
    18:09

    Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 году

    Энергетика
    18:08

    К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского района

    Внутренняя политика
    18:03

    Образовательный комплекс в Кяльбаджаре будет сдан в эксплуатацию в 2026 году

    Наука и образование
    Лента новостей