Səfirlik: Gürcüstan saxlanılan Azərbaycan TIR-ları ilə bağlı məsələnin qısa müddətdə həll olunacağına söz verib
Xarici siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 19:05
Batumi və Tbilisi gömrük-keçid məntəqələrində 20 gündən artıqdır saxlanılan Azərbaycan yük avtomobilləri (TIR) ilə bağlı məsələ qısa zamanda həll olunacaq.
Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosuna Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu gün səfirliyin əməkdaşları Gürcüstanın müvafiq qurumlarının nümayəndələri ilə görüş keçiriblər və danışıqlar çərçivəsində qarşı tərəf məsələnin qısa zamanda həll olunacağına söz verib.
Xatırladaq ki, tütün məmulatları daşıyan Azərbaycana məxsus yük maşınları bir müddət əvvəl Gürcüstan sərhəd-keçid məntəqəsində heç bir səbəb göstərilmədən saxlanılıb.
Son xəbərlər
20:23
Foto
Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
20:20
Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçibDigər
20:19
Foto
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıbElm və təhsil
20:01
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən doğuluşu: Beş ildə görülən işlərin strateji əhəmiyyətiİnfrastruktur
19:57
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzubKomanda
19:44
Foto
Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşübXarici siyasət
19:40
Foto
Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
19:25
Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkə üzərində tam nəzarəti ələ alıblar – YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:23