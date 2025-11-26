Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Грузинская таможня пропустила ранее задержанные азербайджанские грузовики

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 21:54
    Грузинская таможня пропустила ранее задержанные азербайджанские грузовики

    Проблема с азербайджанскими грузовыми автомобилями (TIR), которые более 20 дней стояли на таможенно-пропускных пунктах Батуми и Тбилиси, разрешена.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил водитель одного из грузовых автомобилей Аслан Керимов.

    "После освещения агентством Report данной проблемы в этом вопросе наметился прогресс. В настоящее время грузовики с товарами готовятся к пропуску. Ситуация в терминалах Батуми и Тбилиси нормализуется".

    По его словам, это касается не только грузовиков с табачной продукцией, но и других: "Печати с грузовых автомобилей сняты, и с завтрашнего утра они продолжат путь".

    Посольство Азербайджана и соответствующие органы Грузии подтвердили, что вопрос оперативно решается.

    Ранее стало известно, что Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией. Посольство Азербайджана в Грузии взяло этот вопрос под контроль, и представители дипмиссии провели встречи с представителями соответствующих органов Грузии. После переговоров в Тбилиси пообещали решить данную проблему в кратчайшие сроки.

