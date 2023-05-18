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Задержанной по заявлению сына Пашиняна матери погибшего солдата ночью стало плохо в СК

Задержанной по заявлению сына Пашиняна матери погибшего солдата ночью стало плохо в СК Мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, задержанная по подозрению в похищении Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении, ночью была госпитализирована.
В регионе
18 мая 2023 г. 09:22
Задержанной по заявлению сына Пашиняна матери погибшего солдата ночью стало плохо в СК

Мать погибшего в Карабахе военнослужащего Гаяне Акопян, задержанная по подозрению в похищении Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении, ночью была госпитализирована.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсетях глава правозащитной организации "Правовой путь" Рубен Меликян.

Ранее в среду газета "Айкакан жаманак", которая принадлежит семье премьер-министра Никола Пашиняна, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", объединяющей родителей погибших в Карабахе военных. Газета утверждает, что участники организации заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что заявление, которое Ашот Пашинян представил в полицию, было передано в СК, где было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

"Самочувствие Гаяне Акопян, которую удерживали 10-11 часов, ухудшилось, ее доставили на машине "Скорой помощи" и в сопровождении полиции в медицинский центр "Эребуни", - заявил адвокат в прямом эфире в соцсетях.

Он выразил предположение, что женщину, если позволит ее состояние, могут доставить из больницы в место содержания задержанных. Адвокат сообщил также, у медцентра собираются десятки ее соратников.

"Согласно официальной версии, женщина в одиночку похитила здорового мужчину 23-24 лет... Пока очной ставки с Ашотом Пашиняном не было. Я думаю, что очная ставка пройдет завтра, и посмотрим, как Ашот Пашинян будет утверждать, что госпожа Гаяне - армянская женщина среднего возраста и средней комплекции - похитила здорового мужчину", - сказал Меликян.

Ранее адвокаты родных погибших заявили, что обвинение в похищении сына Пашиняна необоснованно, а родители погибших военных никаких противоправных действий не совершали.

В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены организации случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших, предложили сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян, не возражая, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в "Ераблур", затем по дороге "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.

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Версия на английском языке Mother of fallen soldier detained after abduction of Pashinyan's son feels unwell at detention ward

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