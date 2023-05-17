В Армении пытались похитить сына Никола Пашиняна, начато расследование

Правоохранительные органы Армении осведомлены о факте попытки похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна.

Правоохранительные органы Армении осведомлены о факте попытки похищения сына премьер-министра Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил замначальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян.

По его словам, по данному факту поступило заявление в полицию, принимаются соответствующие меры.

"Подготовленные документы будут направлены в Следственный комитет", - сказал Джаноян.

16.30

Сегодня около 15:00 сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашота Пашиняна, пытались похитить возле дома.

Как передает передает Report, об этом сообщила газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время), главредом которой является супруга Никола Пашиняна - Анна Акопян.

По предварительным данным, участниками похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей", которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину, однако ему удалось выскочить из движущейся машины. Но он попал под колеса другого автомобиля, также принадлежащего участникам инициативы. В результате сын Пашиняна получил травму ноги.

Сообщается, что после этого члены организации скрылись. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, сообщает издание.