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    Выданы санкции на арест еще 243 военнослужащих турецкой армии

    8 из арестованных военнослужащих являются полковниками, двое - полковник-лейтенантами

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Стамбула выдала санкции на арест 243 сотрудников Вооруженных сил Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Sabah, они подозреваются в связи с террористической организацией FETÖ.

    8 из арестованных военнослужащих являются полковниками, двое - полковник-лейтенантами. Они были пользователями компьютерной программы ВyLosk.

    По данным газеты, недавно по подозрению в использовании компьютерной программы ByLock были арестованы еще 330 военнослужащих ВС Турции.

    Согласно информации, члены FETÖ посредством этой программы поддерживали связь и координировали свою деятельность. 

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