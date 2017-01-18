Выданы санкции на арест еще 243 военнослужащих турецкой армии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Прокуратура Стамбула выдала санкции на арест 243 сотрудников Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Sabah, они подозреваются в связи с террористической организацией FETÖ.

8 из арестованных военнослужащих являются полковниками, двое - полковник-лейтенантами. Они были пользователями компьютерной программы ВyLosk.

По данным газеты, недавно по подозрению в использовании компьютерной программы ByLock были арестованы еще 330 военнослужащих ВС Турции.

Согласно информации, члены FETÖ посредством этой программы поддерживали связь и координировали свою деятельность.