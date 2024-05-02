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Турция рассчитывает на 50%-ное участие в строительстве второй АЭС

Турция рассчитывает на 50%-ное участие в строительстве второй АЭС Турция рассчитывает повысить уровень локализации процессов при строительстве и обслуживании второй АЭС до 50%.
В регионе
2 мая 2024 г. 10:58
Турция рассчитывает на 50%-ное участие в строительстве второй АЭС

Турция рассчитывает повысить уровень локализации процессов при строительстве и обслуживании второй АЭС до 50%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Ассоциации атомной промышленности Турции Аликаан Чифтчи.

"Есть цель достичь 50%-ной локализации на второй АЭС. Сейчас в проекте АЭС "Аккую" наше участие составляет порядка $5 млрд при общей стоимости проекта $20 млрд. На второй станции, как мы рассчитываем, оно будет $10 млрд. На "Аккую" к концу года предполагается ввести в строй первый реактор, и Турция, таким образом, добавит в свой энергетический пул атомную энергию. Также продолжаются переговоры с Россией, Китаем и Южной Кореей о строительстве второй и третьей АЭС", - цитирует Чифтчи газета Yeni Şafak.

Глава ассоциации отметил, что благодаря проекту АЭС "Аккую" Турция получила внушительные знания и опыт, которые удается использовать для увеличения производственного и экспортного потенциала страны в других областях.

По его словам, опыт "Аккую" дал Турции возможность создавать новую технологичную продукцию в других отраслях. "Это здравоохранение, сельское хозяйство, оборонная промышленность, космическая промышленность, авиация, ветроэнергетика. Мы добились значительного прогресса в таких областях, как производство кабелей, резервуаров высокого давления, трубопроводов, насосов, в инженерных услугах, логистике, испытательных и наладочных работах", - сообщил Чифтчи.

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