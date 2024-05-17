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Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны Взрыв произошел на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, пострадали семеро военнослужащих.
В регионе
17 мая 2024 г. 22:52
Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Причиной взрыва на территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

"По докладу с места происшествия, произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа", - рассказали в пресс-службе.

22:43

Взрыв произошел на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, пострадали семеро военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа.

"17 мая 2024 года около 20:00 мск (21:00 по бакинскому времени - ред.) на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного (г. Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв. В результате взрыва пострадали семь военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявили в пресс-службе.

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