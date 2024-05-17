Премьер Грузии предложил дебаты выступающей против закона об иноагентах молодежи

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил молодежи, выступающей против закона об иноагентах, провести открытую дискуссию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил молодежи, выступающей против закона об иноагентах, провести открытую дискуссию.

Как сообщает Report, об этом Кобахидзе написал в Facebook.

"Я думаю, на фоне стихших эмоций есть лучшая возможность для проведения здравой дискуссии в связи с законом. Соответственно, я предлагаю молодежи, участвующей в акциях, выделить до 10 представителей, с которыми я проведу публичную дискуссию вокруг закона о прозрачности. Вы можете подключить к дискуссии двух - трех человек, которых вы считаете авторитетными экспертами", - отметил Кобахидзе.

Глава правительства Грузии выразил надежду, что его предложение не останется без ответа, и он сможет провести здравую дискуссию по этому закону с молодежью.

Кобахидзе подчеркнул, что ранее они предложили провести дискуссию вокруг закона об иноагентах и послам, которые критикуют данную инициативу, однако они отказались. "К сожалению, послы избежали публичной дискуссии, а представители их стран через море или океан вновь продолжили делать грубые заявления без аргументов", - заключил он.