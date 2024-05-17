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Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке

Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без реализации черноморской зерновой инициативы во многих странах Африки настал бы голод.
В регионе
17 мая 2024 г. 18:30
Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без реализации черноморской зерновой инициативы во многих странах Африки настал бы голод.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на мероприятии турецкого сельхозбанка Ziraat bankasi.

По его словам, в XXI веке основная борьба между странами "будет вестись за сельскохозяйственные земли, воду и продовольствие", и признаки этого процесса уже заметны.

"Развитые страны начали большую гонку за аренду сельскохозяйственных земель в Африке, из-за негативных последствий изменения климата водные ресурсы и бассейны превращаются в линии конфликта. Мы не забыли, как все страны ожесточенно боролись за обеспечение продовольственной безопасности во время пандемии и российско-украинской войны. Если бы не черноморская инициатива, которая была реализована усилиями Турции, то во многих регионах, а особенно в африканских странах, был бы голод", - сказал он.

Эрдоган указал, что Турция "не позволила ситуации выйти из-под контроля и обеспечила безопасный проход через свои проливы в общей сложности 33 млн тонн зерна". Он также отметил, что сельхозпроизводство и снабжение останутся стратегическими сферами с точки зрения обеспечения безопасности государств и Турция должна быть готовой к этому.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Qara dəniz taxıl təşəbbüsü Afrikada aclığın qarşısını alıb

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