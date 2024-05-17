Депутат: Премьер Армении не собирается с кем-либо обсуждать вопрос своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правящая партия "Гражданский договор" не собираются с кем-либо обсуждать вопрос его отставки, и никто не может поставить под сомнение легитимность кабинета министров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правящая партия "Гражданский договор" не собираются с кем-либо обсуждать вопрос его отставки, и никто не может поставить под сомнение легитимность кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам 17 мая заявил председатель постоянной Комиссии по внешним отношениям парламента Армении, депутат от правящей партии Саркис Ханданян.

Oн пояснил, что этот вопрос не может стать предметом обсуждения, поскольку граждане Армении в 2021 году путем выборов сформировали парламент, назначивший правительство. Власть в Армении может смениться только демократическим, легитимным путем, путем выборов, которые состоятся в 2026 году.

Ханданян также отметил, что встреча премьер-министра с лидером движения "Тавуш во имя Родины", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, не планируется.

"Не думаю, что есть повестка встречи с Багратом Галстаняном. Вокруг какого вопроса должна состояться встреча? Такого предложения правящая партия не получала", – подчеркнул он.