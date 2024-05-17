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Зурабишвили назвала предстоящие выборы референдумом по внешнеполитическому курсу Грузии

Зурабишвили назвала предстоящие выборы референдумом по внешнеполитическому курсу Грузии Парламентские выборы в Грузии этой осенью станут фактическим референдумом по вопросу внешнеполитического курса страны.
В регионе
17 мая 2024 г. 16:22
Зурабишвили назвала предстоящие выборы референдумом по внешнеполитическому курсу Грузии

Парламентские выборы в Грузии этой осенью станут фактическим референдумом по вопросу внешнеполитического курса страны.

Как передает Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Euractiv.

"Приближаются выборы, и помимо позиции, выраженной на улице, теперь люди должны выразить свою позицию на выборах, а это значит, что это будут выборы, подобные референдуму: продолжать стране движение в сторону ЕС или идти другим путем", - сказала она.

По мнению президента, правящая партия "Грузинская мечта" не может привести страну к членству в ЕС и сейчас страна находится на распутье. Проект закона об иноагентах радикально изменил отношения между Грузией и западными партнерами.

Зурабишвили подтвердила, что наложит вето на законопроект, хотя это и символический шаг. У "Грузинской мечты" в парламенте хватает голосов, чтобы его преодолеть.

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