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Власти Армении выделят более $6 млн на проведение годового собрания ЕБРР

Власти Армении выделят более $6 млн на проведение годового собрания ЕБРР Армения выделит около 2,4 млрд драмов (приблизительно 6,2 млн долларов) на проведение годового собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое пройдет с 14 по 16 мая.
В регионе
2 мая 2024 г. 11:19
Власти Армении выделят более $6 млн на проведение годового собрания ЕБРР

Армения выделит около 2,4 млрд драмов (приблизительно 6,2 млн долларов) на проведение годового собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое пройдет с 14 по 16 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Изначально на проведение мероприятия было выделено 2,2 млрд драмов. На заседании правительства в четверг было принято решение увеличить сумму еще на 179 млн, которые потребуются для покрытия представительских расходов.

Армения впервые принимает годовое собрание какой-либо международной финансовой организации. Ожидается, что на собрание и сопутствующий бизнес-форум съедутся около 2 тыс. финансистов и инвесторов, включая представителей ведущих мировых банков.

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