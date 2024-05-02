Власти Армении выделят более $6 млн на проведение годового собрания ЕБРР

Армения выделит около 2,4 млрд драмов (приблизительно 6,2 млн долларов) на проведение годового собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое пройдет с 14 по 16 мая.

Армения выделит около 2,4 млрд драмов (приблизительно 6,2 млн долларов) на проведение годового собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое пройдет с 14 по 16 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Изначально на проведение мероприятия было выделено 2,2 млрд драмов. На заседании правительства в четверг было принято решение увеличить сумму еще на 179 млн, которые потребуются для покрытия представительских расходов.

Армения впервые принимает годовое собрание какой-либо международной финансовой организации. Ожидается, что на собрание и сопутствующий бизнес-форум съедутся около 2 тыс. финансистов и инвесторов, включая представителей ведущих мировых банков.