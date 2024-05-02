Минобороны Армении проводит разминирование рядом с селом Хейримлы

Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц (Хейримлы) Тавушской области.
Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.
"Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что МВД Армении осуществляет усиленную службу в зонах разминирования для обеспечения безопасности гражданских лиц.
Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.