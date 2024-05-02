О нас

Минобороны Армении проводит разминирование рядом с селом Хейримлы

Минобороны Армении проводит разминирование рядом с селом Хейримлы Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц (Хейримлы) Тавушской области.
В регионе
2 мая 2024 г. 09:57
Минобороны Армении проводит разминирование рядом с селом Хейримлы

Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц (Хейримлы) Тавушской области.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

"Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что МВД Армении осуществляет усиленную службу в зонах разминирования для обеспечения безопасности гражданских лиц.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian Defense Ministry clears mines near Azerbaijani border

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi