Минобороны Армении проводит разминирование рядом с селом Хейримлы

Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц (Хейримлы) Тавушской области.

Министерство обороны Армении проводит разминирование территории около села Киранц (Хейримлы) Тавушской области.

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

"Разминирование осуществляется с целью воспроизведения данного участка государственной границы на основе геодезических измерений экспертных групп Армении и Азербайджана, а также выполнения работ по уточнению координат", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что МВД Армении осуществляет усиленную службу в зонах разминирования для обеспечения безопасности гражданских лиц.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности Армении и Азербайджана. Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис -Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц -Хейримлы и Беркабер – Гызылгаджилы.