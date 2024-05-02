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Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физлиц США за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физлиц США за поддержку Израиля Иран ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц США, в том числе корпораций Lockheed Martin, Chevron и General Dynamics, за поддержку действий Израиля в секторе Газа.
В регионе
2 мая 2024 г. 10:19
Иран ввел санкции против пяти компаний и семи физлиц США за поддержку Израиля

Иран ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц США, в том числе корпораций Lockheed Martin, Chevron и General Dynamics, за поддержку действий Израиля в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел исламской республики.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <…> вводит санкции в отношении следующих лиц и учреждений в связи с их поддержкой и финансированием террористических актов израильского режима, героизацией и поддержкой терроризма и грубых нарушений прав человека в отношении палестинского народа и, в частности, жителей сектора Газа", - сообщается в заявлении, опубликованном в телеграм-канале внешнеполитического ведомства. В санкционный список попали пять компаний и семь физлиц.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ-nin 5 şirkəti və 7 fiziki şəxsinə sanksiya tətbiq edib

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