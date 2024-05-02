Спикер парламента Грузии и гендиректор ЕК обсудили сотрудничество страны с ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным директором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с генеральным директором Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Яном Копманом.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Папуашвили поблагодарил Копмана за успешное и плодотворное сотрудничество по вопросу получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Стороны обсудили выполнение девяти шагов, определенных Евросоюзом. Копман выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с грузинской стороной. Стороны также рассмотрели происходящие события в Грузии и регионе", - сказано в сообщении.