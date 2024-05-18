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Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном

Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брёйнс Слот.
В регионе
18 мая 2024 г. 12:21
Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брёйнс Слот обсудил нормализацию отношений и мирные переговоры между Баку и Ереваном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянское информационное агентство News.am.

Мирзоян представил своей нидерландской коллеге свои подходы по продолжению мирного процесса после прошедших 10-11 мая в Алматы переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Глава МИД РА заявил о важности обеспечения максимальной ясности в процессе взаимного признания территориальной целостности и делимитации на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили тенденции развития отношений между Ереваном и Амстердамом.
Сообщается, что была рассмотрена необходимость более эффективного использования существующих инструментов, в том числе необходимость начать диалог по либерализации виз между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Niderlandın XİN başçıları Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə ediblər

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