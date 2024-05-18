Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брёйнс Слот обсудил нормализацию отношений и мирные переговоры между Баку и Ереваном.
Об этом Report сообщает со ссылкой на армянское информационное агентство News.am.
Мирзоян представил своей нидерландской коллеге свои подходы по продолжению мирного процесса после прошедших 10-11 мая в Алматы переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Глава МИД РА заявил о важности обеспечения максимальной ясности в процессе взаимного признания территориальной целостности и делимитации на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили тенденции развития отношений между Ереваном и Амстердамом.
Сообщается, что была рассмотрена необходимость более эффективного использования существующих инструментов, в том числе необходимость начать диалог по либерализации виз между двумя странами.