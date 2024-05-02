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Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции

Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции Правительство Армении на заседании 2 мая одобрило проект нового закона "О гвардии полиции".
В регионе
2 мая 2024 г. 12:47
Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции

Правительство Армении на заседании 2 мая одобрило проект нового закона "О гвардии полиции".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Проектом закона "О гвардии полиции" определяются статус, структура, задачи и функции гвардии полиции, права и обязанности ее служащих, в том числе случаи, основания и условия соразмерности применения ими силовых средств.

Гвардия полиции будет структурной единицей полиции Армении - со своими соответствующими подразделениями.

Ранее сообщалось о том, что в рамках оптимизации структуры МВД страны штат министерства будет сокращен на 629 человек. Необходимость в этом возникла после объединения полиции при МВД, МЧС и Миграционной службы.

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