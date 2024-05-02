Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции

Правительство Армении на заседании 2 мая одобрило проект нового закона "О гвардии полиции".

Правительство Армении на заседании 2 мая одобрило проект нового закона "О гвардии полиции".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Проектом закона "О гвардии полиции" определяются статус, структура, задачи и функции гвардии полиции, права и обязанности ее служащих, в том числе случаи, основания и условия соразмерности применения ими силовых средств.

Гвардия полиции будет структурной единицей полиции Армении - со своими соответствующими подразделениями.

Ранее сообщалось о том, что в рамках оптимизации структуры МВД страны штат министерства будет сокращен на 629 человек. Необходимость в этом возникла после объединения полиции при МВД, МЧС и Миграционной службы.