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Штат МВД Армении сократится на 629 человек

Штат МВД Армении сократится на 629 человек Штат Министерства внутренних дел Армении сократится на 629 человек.
В регионе
11 января 2024 г. 16:07
Штат МВД Армении сократится на 629 человек

Штат Министерства внутренних дел Армении сократится на 629 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом доложили премьер-министру Николу Пашиняну при обсуждении доклада о деятельности МВД в 2023 год.

В пресс-службе правительства сообщили о том, что целью оптимизации является повышение качества управления и исключение случаев дублирования функций разных подразделений. Необходимость в этом возникла после объединения полиции при МВД, МЧС и Миграционной службы. В рамках реформирования полиция будет развиваться по четырем основным направлениям: криминальная полиция, патрульная служба, полицейская гвардия и муниципальная полиция.

"Патрульная служба оснащена новой материально-технической базой, в том числе новыми автомобилями - их 631", – говорится в сообщении полиции.

Пашинян отметил, что образовательные инфраструктуры МВД должны быть интегрированы в Академгородок. Он поручил начать проработку соответствующей концепции.

Премьер коснулся также вопросов, связанных с борьбой с незаконным оборотом оружия, реформой спасательной службы, ее техническим оснащением.

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