Штат МВД Армении сократится на 629 человек

Штат Министерства внутренних дел Армении сократится на 629 человек.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом доложили премьер-министру Николу Пашиняну при обсуждении доклада о деятельности МВД в 2023 год.
В пресс-службе правительства сообщили о том, что целью оптимизации является повышение качества управления и исключение случаев дублирования функций разных подразделений. Необходимость в этом возникла после объединения полиции при МВД, МЧС и Миграционной службы. В рамках реформирования полиция будет развиваться по четырем основным направлениям: криминальная полиция, патрульная служба, полицейская гвардия и муниципальная полиция.
"Патрульная служба оснащена новой материально-технической базой, в том числе новыми автомобилями - их 631", – говорится в сообщении полиции.
Пашинян отметил, что образовательные инфраструктуры МВД должны быть интегрированы в Академгородок. Он поручил начать проработку соответствующей концепции.
Премьер коснулся также вопросов, связанных с борьбой с незаконным оборотом оружия, реформой спасательной службы, ее техническим оснащением.