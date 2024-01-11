Штат МВД Армении сократится на 629 человек

Штат Министерства внутренних дел Армении сократится на 629 человек.

Штат Министерства внутренних дел Армении сократится на 629 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом доложили премьер-министру Николу Пашиняну при обсуждении доклада о деятельности МВД в 2023 год.

В пресс-службе правительства сообщили о том, что целью оптимизации является повышение качества управления и исключение случаев дублирования функций разных подразделений. Необходимость в этом возникла после объединения полиции при МВД, МЧС и Миграционной службы. В рамках реформирования полиция будет развиваться по четырем основным направлениям: криминальная полиция, патрульная служба, полицейская гвардия и муниципальная полиция.

"Патрульная служба оснащена новой материально-технической базой, в том числе новыми автомобилями - их 631", – говорится в сообщении полиции.

Пашинян отметил, что образовательные инфраструктуры МВД должны быть интегрированы в Академгородок. Он поручил начать проработку соответствующей концепции.

Премьер коснулся также вопросов, связанных с борьбой с незаконным оборотом оружия, реформой спасательной службы, ее техническим оснащением.