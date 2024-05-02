Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии за поддержку действий Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, высшего командного состава вооруженных сил королевства, британской военной базы Акротири на Кипре, а также трех компаний за поддержку действий Израиля, направленных на нарушение прав

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, высшего командного состава вооруженных сил королевства, британской военной базы Акротири на Кипре, а также трех компаний за поддержку действий Израиля, направленных на нарушение прав палестинского народа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении в Telegram-канале иранского МИД.

Санкции введены "за преднамеренную поддержку действий израильского режима, включая совершение террористических актов против регионального и международного мира и безопасности, систематическое нарушение прав человека, разжигание войны, применение тяжелого вооружения и запрещенных видов боеприпасов против гражданского населения, перемещение палестинского народа, расширение незаконных поселений на оккупированной территории".