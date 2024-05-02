Гендиректор Еврокомиссии: ЕС инвестирует в развитие транспортных связей на Южном Кавказе

Европейский союз инвестирует в развитие связи в регионе Южного Кавказа.

Европейский союз инвестирует в развитие транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Копман сказал, выступая на 57-ом ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Признателен за возможность обратиться к участникам ежегодного собрания АБР в Тбилиси. ЕС инвестирует в развитие связей на Южном Кавказе", - говорится в публикации Копмана в соцсети "X".

Напомним, что Герт Ян Копман с 30 апреля по 4 мая совершает турне по странам Южного Кавказа. Сначала Копман посетил Армению и Грузию. С 3 по 4 мая он будет находиться с визитом в Азербайджане.