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Гендиректор Еврокомиссии: ЕС инвестирует в развитие транспортных связей на Южном Кавказе

Гендиректор Еврокомиссии: ЕС инвестирует в развитие транспортных связей на Южном Кавказе Европейский союз инвестирует в развитие связи в регионе Южного Кавказа.
В регионе
2 мая 2024 г. 11:42
Гендиректор Еврокомиссии: ЕС инвестирует в развитие транспортных связей на Южном Кавказе

Европейский союз инвестирует в развитие транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Копман сказал, выступая на 57-ом ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Признателен за возможность обратиться к участникам ежегодного собрания АБР в Тбилиси. ЕС инвестирует в развитие связей на Южном Кавказе", - говорится в публикации Копмана в соцсети "X".

Напомним, что Герт Ян Копман с 30 апреля по 4 мая совершает турне по странам Южного Кавказа. Сначала Копман посетил Армению и Грузию. С 3 по 4 мая он будет находиться с визитом в Азербайджане.

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Версия на английском языке Director-general of European Commission: EU investing in development of transport links in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəsmisi: Aİ Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına sərmayə qoyur

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