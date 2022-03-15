ВСУ: За сутки сбиты четыре российских вертолета, один самолет

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространил оперативные данные в связи с ситуацией в стране.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространил оперативные данные в связи с ситуацией в стране.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба, "противник пытается захватить Мариуполь, но атаки успешно были отражены".

"Вооруженными силами Украины наносятся сокрушительные удары по группировкам российских войск и тыловой инфраструктуре. За сутки ВС Украины были поражены четыре вертолета, один самолет противника", - сказано в сообщении в Facebook.

Согласно данным, общие потери российских войск составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь они прекратили наступательные действия и отступили. "Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам противника на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники", - отмечает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что потери понесли батальоны тактических групп из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. "В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено".