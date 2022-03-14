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ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник России

ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник России Украинские военные 13 марта уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.
В регионе
14 марта 2022 г. 08:47
ВСУ уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник России

Украинские военные 13 марта уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат…", - говорится в сообщении.

В частности, на одном из стратегических направлений на Киевщине группа вражеских самолетов типа Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительным укреплениям украинских защитников.

"И пока истребители Воздушных сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям. Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника", - отметили в командовании.

Кроме того, зенитные ракетные войска сообщили о поражении трех вертолетов оккупантов и одного беспилотника.

"Есть хорошая новость и от оперативного командования "Север", чье ПВО сегодня утром поразило еще один самолет…", - добавили в ВСУ.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces destroy four Russian planes, three helicopters, and drone
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiyanın daha dörd qırıcısı vurulub

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