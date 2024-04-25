О нас

Кобахидзе: Грузия скоро станет членом Евросоюза

Кобахидзе: Грузия скоро станет членом Евросоюза Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи.
В регионе
25 апреля 2024 г. 16:55
Кобахидзе: Грузия скоро станет членом Евросоюза

Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии.

"Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи и вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Европейского Союза, в строительство Европы, основанной на устойчивых ценностях", - сказал он.

По его словам, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом грузинского народа.

Кобахидзе во главе правительственной делегацией находится с визитом в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Gürcüstan tezliklə Avropa İttifaqına üzv olacaq
Версия на английском языке Kobakhidze: Georgia to soon become member of European Union

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi