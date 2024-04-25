Кобахидзе: Грузия скоро станет членом Евросоюза

Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи.

Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии.

"Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи и вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Европейского Союза, в строительство Европы, основанной на устойчивых ценностях", - сказал он.

По его словам, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом грузинского народа.

Кобахидзе во главе правительственной делегацией находится с визитом в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий.