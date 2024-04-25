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Спикер парламента Армении ответил на высказывания главы Совфеда России

Спикер парламента Армении ответил на высказывания главы Совфеда России Официальный Ереван никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Украины.
В регионе
25 апреля 2024 г. 16:14
Спикер парламента Армении ответил на высказывания главы Совфеда России

Официальный Ереван никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Украины.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге в парламенте Армении сказал спикер Ален Симонян, комментируя заявление главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко, которая анонсировала запрос в Национальное собрание Армении для выяснения позиции парламентариев относительно "обвинений спикера Алена Симоняна в адрес России".

Симонян отметил, что в своем выступлении на саммите глав парламентов стран ЕС в Испании он не использовал определение "незаконное", говоря лишь о "вторжении" в Украину, и заявил, что Армения признает территориальную целостность Украины и других стран. В смысле международного права Армения признает и территориальную целостность России, добавил он.

"Разве в этом смысле я сказал что-то новое? Официальная позиция Армении никогда не была иной. При этом я не использовал формулировку "незаконное", чтобы не играть на человеческих эмоциях", - подчеркнул Симонян.

Он добавил, что пока не получал заявления от партнеров из Совфеда РФ, но готов получить и ознакомиться с ним.

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Версия на английском языке Speaker of Armenian parliament responds to head of Russian Federation Council
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan Rusiya Federasiya Şurasının sədrinin bəyanatlarına cavab verib

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