Вслед за премьером в отставку уходит все правительство Грузии

Вслед за премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в отставку уходит все правительство.

Вслед за премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в отставку уходит все правительство.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Сегодня он объявил об уходе в отставку.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Все министры страны станут исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств, сообщила телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на свой источник. В частности, сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.