Новым премьером Грузии может стать лидер "Грузинской мечты"

В правительстве и правящей партии Грузии - "Грузинская мечта" ожидаются кадровые перестановки. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля по итогам съезда "Грузинской меч

В правительстве и правящей партии Грузии - "Грузинская мечта" ожидаются кадровые перестановки. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля по итогам съезда "Грузинской мечты".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Этот вопрос обсуждался в ходе заседания политсовета партии, которое состоялось 24 января. Так, пост премьер-министра займет Кобахидзе, а Гарибашвили претендует на пост председателя партии. Но не исключается, что эту должность может занять сын Бидзины Иванишвили - Ута Иванишвили.

Ранее Бидзина Иванишвили занял пост почетного председателя "Грузинской мечты", после чего был обновлен устав партии. Согласно новому уставу, он получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.