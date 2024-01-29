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Новым премьером Грузии может стать лидер "Грузинской мечты"

Новым премьером Грузии может стать лидер "Грузинской мечты" В правительстве и правящей партии Грузии - "Грузинская мечта" ожидаются кадровые перестановки. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля по итогам съезда "Грузинской меч
В регионе
29 января 2024 г. 13:26
Новым премьером Грузии может стать лидер Грузинской мечты

В правительстве и правящей партии Грузии - "Грузинская мечта" ожидаются кадровые перестановки. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава партии Ираклий Кобахидзе впервые поменяются должностями и объявят об этом 1 февраля по итогам съезда "Грузинской мечты".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Этот вопрос обсуждался в ходе заседания политсовета партии, которое состоялось 24 января. Так, пост премьер-министра займет Кобахидзе, а Гарибашвили претендует на пост председателя партии. Но не исключается, что эту должность может занять сын Бидзины Иванишвили - Ута Иванишвили.

Ранее Бидзина Иванишвили занял пост почетного председателя "Грузинской мечты", после чего был обновлен устав партии. Согласно новому уставу, он получил полномочия выдвигать кандидатуру премьер-министра страны.

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Версия на английском языке Georgian Dream leader may become new PM of Georgia

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