ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям

ВС Украины отразили атаки российских войск в районах 5 населенных пунктов.

ВС Украины отразили атаки российских войск в районах 5 населенных пунктов.

Как передает Report cо ссылкой данные Генштаба ВСУ.

За сутки ВС РФ совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии в Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Южнобужском направлениях.

Только на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы более 26 населенных пунктов. Все атаки были отражены.

"Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БПЛА врага.