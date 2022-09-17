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ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям

ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям ВС Украины отразили атаки российских войск в районах 5 населенных пунктов.
В регионе
17 сентября 2022 г. 09:03
ВС Украины отбили атаки ВС РФ по 5 направлениям

ВС Украины отразили атаки российских войск в районах 5 населенных пунктов.

Как передает Report cо ссылкой данные Генштаба ВСУ.

За сутки ВС РФ совершили обстрелы из танков, минометов и артиллерии в Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Южнобужском направлениях.

Только на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы более 26 населенных пунктов. Все атаки были отражены.

"Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БПЛА врага.

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Версия на английском языке Ukraine repulses attacks of Russian forces in 5 directions
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ordusu Rusiyanın 5 istiqamətdə hücumlarını dəf edib

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