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Песков: Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет

Песков: Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, так как взаимоотношений двух стран сейчас нет.
В регионе
26 июля 2024 г. 12:45
Песков: Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет

Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет, так как взаимоотношений двух стран сейчас нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

"Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока, потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений", - сказал он.

Отметим, что в 2021 году Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая того же года уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: ABŞ-nin Moskvadakı səfirliyinin fəaliyyəti hələ bərpa olunmayacaq

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