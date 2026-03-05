ВС Ирана отрицают запуск ракеты в направлении Турции
В регионе
- 05 марта, 2026
- 10:21
Вооруженные силы Ирана опровергли информацию о запуске ракеты в направлении Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в заявлении отмечается, что Тегеран уважает суверенитет Турции.
Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пройдя через воздушное пространство Ирака и Сирии, взяла курс на Турцию. Угроза была своевременно обнаружена и перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.
Последние новости
10:59
Фото
Набиев пригласил британских инвесторов к созданию дата-центров по ИИ в АзербайджанеИнфраструктура
10:53
Арутюнян: Граждане Армении не в полной мере осознают важность TRIPP для безопасности страныВ регионе
10:53
Самир Шарифов: Азербайджан формирует адаптивную модель экономического управленияФинансы
10:47
Израиль призвал жителей юга Ливана эвакуироваться из-за операций против "Хезболлах"Другие страны
10:45
Фото
Граждане 45 стран вывезены из Ирана через АзербайджанВнутренняя политика
10:44
Ереван обеспокоен влиянием кризиса в Иране на экономику регионаДругие страны
10:39
Фото
Видео
Со станции Баладжары в Армению отправлен поезд с дизтопливом и удобрениямиБизнес
10:37
Кабмин внес изменения в состав коллегии МинэкономикиВнутренняя политика
10:33