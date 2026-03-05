Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    ВС Ирана отрицают запуск ракеты в направлении Турции

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 10:21
    ВС Ирана отрицают запуск ракеты в направлении Турции

    Вооруженные силы Ирана опровергли информацию о запуске ракеты в направлении Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в заявлении отмечается, что Тегеран уважает суверенитет Турции.

    Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пройдя через воздушное пространство Ирака и Сирии, взяла курс на Турцию. Угроза была своевременно обнаружена и перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

