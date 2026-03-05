İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İran Silahlı Qüvvələri Türkiyəyə raket atılmadığını bildirib

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 10:03
    İran Silahlı Qüvvələri Türkiyəyə raket atılmadığını bildirib

    İran Silahlı Qüvvələri Türkiyə ərazisinə doğru heç bir raket atmadıqları barədə açıqlama yayıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, açıqlamada qeyd olunub ki, İran Silahlı Qüvvələri Türkiyənin suverenliyinə hörmətlə yanaşır.

    Qeyd edək ki, İrandan atılaraq İraq və Suriya hava məkanını keçdikdən sonra Türkiyə hava məkanına yönəldiyi müəyyən edilən bir ballistik raket Şərqi Aralıq dənizindəki NATO hava və raketdən müdafiə vasitələri tərəfindən zərərsizləşdirilib.

    Türkiyə İran Raket ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
