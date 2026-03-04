Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    • 04 марта, 2026
    • 15:47
    Иранская баллистическая ракета сбита в небе Турции

    Системы противовоздушной обороны НАТО перехватили и уничтожили иранскую баллистическую ракету в небе над Турцией.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

    Согласно информации ведомства, ракета была запущена с территории Ирана и, пройдя через воздушное пространство Ирака и Сирии, направилась в сторону турецкого неба. Угроза была своевременно обнаружена и перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве уточнили, что фрагмент боеприпаса, упавший в районе Дёртйол провинции Хатай, относится к перехватывающему снаряду системы ПВО, примененному после уничтожения ракеты в воздухе.

    В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

    В Минобороны Турции подчеркнули, что Анкара сохраняет за собой право ответить на любые враждебные действия, направленные против страны, при этом призвав стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана баллистическая ракета системы ПВО НАТО Министерство национальной обороны Турции
    İrandan atılan ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirilib
    Iranian missile shot down in Turkish airspace
