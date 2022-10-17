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ВС Беларуси взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе

ВС Беларуси взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе Вооруженные силы Беларуси взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе с целью недопущения провокаций.
В регионе
17 октября 2022 г. 13:50
ВС Беларуси взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе

Вооруженные силы Беларуси взяли под охрану объекты железнодорожной инфраструктуры на границе с целью недопущения провокаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что "основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов".

"Задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и Государственного пограничного комитета", - проинформировала пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

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