Вице-премьер Кыргызстана: Ворота посольства Китая в Бишкеке протаранил смертник

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Смертник протаранил ворота посольства Китая в Бишкеке на автомобиле и совершил самоподрыв, в результате которого скончался. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.

"Террорист-смертник управлял автомашиной "Мицубиси Делика". Все трое пострадавших являются гражданами Кыргызстана", - заявил он.

Медики сообщают, что пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными травмами.

На месте ЧП работают все экстренные службы города, сотрудники милиции оцепили квартал в районе посольства.

Очевидцы говорят, что звук взрыва и ударную волну услышали во всей южной части Бишкека. В результате взрыва в соседних домах были выбиты стекла, в магазинах повреждены витрины.

Как сообщается, правоохранительные органы пока не установили личность мужчины, обнаруженного в автомобиле.