Военные корабли Каспийской флотилии Ирана прибудут в Азербайджан

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Три военных корабля Каспийской флотилии Ирана прибудут в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил командир эскадры, капитан Ахмад Реза Бакери.

По его словам, два ракетных катера "Джушан" и "Пейкан", а также эсминец "Дамаванд", которые принадлежат Каспийской флотилии иранских ВМС, отправились из города Бендер-Энзели с визитом дружбы в Астрахань.

"После захода в Астрахань эскадра направится с дружественным визитом в порт Баку (Азербайджан) и вернется в порт приписки через две недели", - заявил Ахмад Реза Бакери.

Сообщается, что данный визит был запланирован заранее.