В Ереване участники акции протеста требуют отставки правительства

В Ереване перед зданием Кабмина Армении проходит акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В Ереване перед зданием Кабмина Армении проходит акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Участники акции выступают против начала процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Протестующие перекрыли некоторые улицы в столице.

Помимо Еревана, акции проходят и в ряде регионов страны. Так, перекрыт участки межгосударственной дороги между Арменией и Ираном, дороги Ереван-Севан и Ереван-Гюмри.

Напомним, что 19 апреля Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис-Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц-Хейримлы и Беркабер-Гызылгаджилы.