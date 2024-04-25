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В Ереване участники акции протеста требуют отставки правительства

В Ереване участники акции протеста требуют отставки правительства В Ереване перед зданием Кабмина Армении проходит акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
В регионе
25 апреля 2024 г. 14:07
В Ереване участники акции протеста требуют отставки правительства

В Ереване перед зданием Кабмина Армении проходит акция протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Участники акции выступают против начала процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Протестующие перекрыли некоторые улицы в столице.

Помимо Еревана, акции проходят и в ряде регионов страны. Так, перекрыт участки межгосударственной дороги между Арменией и Ираном, дороги Ереван-Севан и Ереван-Гюмри.

Напомним, что 19 апреля Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных участков границы непосредственно между населенными пунктами в Армении и Азербайджане соответственно Баганис-Баганис Айрым, Воскепар-Ашагы Аскипара, Киранц-Хейримлы и Беркабер-Гызылгаджилы.

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Версия на английском языке Protesters in Yerevan demand resignation of government

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