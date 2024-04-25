Фуат Октай: С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений

С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений.

С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений.

Об этом сказал Report председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай.

Он отметил, что главным условием открытия турецко-армянской границы является полное решение карабахского вопроса и уточнение границ с Азербайджаном: "На фоне происходящих событий и в результате подписания мирного соглашения могут обсуждаться и другие вопросы. В целом отношения между Азербайджаном и Арменией также влияют на отношения между официальной Анкарой и Ереваном".