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Фуат Октай: С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений

Фуат Октай: С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений.
В регионе
25 апреля 2024 г. 14:50
Фуат Октай: С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений

С Азербайджаном проводятся регулярные консультации по вопросам турецко-армянских отношений.

Об этом сказал Report председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай.

Он отметил, что главным условием открытия турецко-армянской границы является полное решение карабахского вопроса и уточнение границ с Азербайджаном: "На фоне происходящих событий и в результате подписания мирного соглашения могут обсуждаться и другие вопросы. В целом отношения между Азербайджаном и Арменией также влияют на отношения между официальной Анкарой и Ереваном".

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Версия на английском языке Fuat Oktay: Regular consultations on Turkish-Armenian relations held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fuat Oktay: Türkiyə-Ermənistan münasibətləri barədə Azərbaycanla mütəmadi məsləhətləşmələr aparılır

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