Военное положение в Украине продлят еще на 3 месяца

Военное положение в Украине продлят сразу на три месяца, так как любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

Военное положение в Украине продлят сразу на три месяца, так как любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление - это значительно более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", - пояснил Вениславский.

Он отметил, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Так, когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент его утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничении конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

"Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", - резюмировал Вениславский.