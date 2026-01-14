Верховная рада Украины поддержала продление военного положения до начала мая
В регионе
- 14 января, 2026
- 15:07
Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения до 4 мая 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
