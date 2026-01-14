Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Верховная рада Украины поддержала продление военного положения до начала мая

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 15:07
    Верховная рада Украины поддержала продление военного положения до начала мая

    Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения до 4 мая 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которые предусматривают продление срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

    Украина Верховная рада военное положение мобилизация
    Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib

    Последние новости

    15:33

    Минобороны и Аппарат омбудсмена подписали план совместных мероприятий

    Армия
    15:24

    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:15

    Глава ЕК: Украина получит кредит в 90 млрд евро в течение двух лет

    В регионе
    15:14

    Shell и Exxon Mobil отказались от продажи газовых активов в Великобритании компании Viaro

    Энергетика
    15:07

    Верховная рада Украины поддержала продление военного положения до начала мая

    В регионе
    14:58

    Финляндия приступила к производству противопехотных мин

    Другие страны
    14:48

    Азербайджан поднялся на 3 позиции в рейтинге паспортов мира

    Туризм
    14:39

    Посол: В Тегеране считают, что Армения становится центром настроенных против Ирана сил

    В регионе
    14:26

    СМИ: Иран атакует базы США в случае ударов по своей территории

    Другие страны
    Лента новостей