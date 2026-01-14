Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib
Region
- 14 yanvar, 2026
- 15:13
Ukrayna Ali Radası 2026-cı il mayın 4-nə qədər hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.
Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ali Radaya hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin müddətinin daha 90 gün uzadılmasını nəzərdə tutan qanun layihələri təqdim etmişdi.
