    Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 15:13
    Ukrayna Ali Radası hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib

    Ukrayna Ali Radası 2026-cı il mayın 4-nə qədər hərbi vəziyyətin uzadılmasına səs verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i məlumat yayıb.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ali Radaya hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin müddətinin daha 90 gün uzadılmasını nəzərdə tutan qanun layihələri təqdim etmişdi.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ali Rada
