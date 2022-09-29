О нас

ВБ в качестве экстренней финансовой помощи выделил Украине 11 млрд долларов

ВБ в качестве экстренней финансовой помощи выделил Украине 11 млрд долларов Всемирный банк (ВБ) выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов.
В регионе
29 сентября 2022 г. 10:21
ВБ в качестве экстренней финансовой помощи выделил Украине 11 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

"Всемирный банк благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовал 13 млрд долларов на экстренную финансовую помощь Украине, - отметил Мэлпас. - При этом 11 млрд долларов уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов".

В начале августа ВБ сообщал, что из почти 13 млрд долларов финансовой помощи украинским властям были предоставлены более 6,3 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynaya 11 milyard dollar maliyyə yardımı edib

Другие новости из категории

Вице-премьер: Для казахстанцев на границе с РФ организуют зеленый коридор
Вице-премьер: Для казахстанцев на границе с РФ организуют "зеленый коридор"
29 сентября 2022 г. 10:36
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили почти 58,6 тыс. человек
29 сентября 2022 г. 10:28
Папуашвили: Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией
Папуашвили: Беларусь вплотную подошла к красной черте отношений с Грузией
29 сентября 2022 г. 10:12
В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников
В Казахстане День первого президента исключен из списка госпраздников
29 сентября 2022 г. 09:49
Foreign Policy: РФ отвела 80% войск от границы с Финляндией и странами Балтии ради войны в Украине
Foreign Policy: РФ отвела 80% войск от границы с Финляндией и странами Балтии ради войны в Украине
29 сентября 2022 г. 08:20
ISW: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине
ISW: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине
29 сентября 2022 г. 07:12
Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите
Зеленский обратился к российским солдатам: Хотите жить - бегите
29 сентября 2022 г. 02:16
Молдова не признает прошедшие референдумы по вхождению в Россию
Молдова не признает прошедшие "референдумы" по вхождению в Россию
29 сентября 2022 г. 01:15
Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий
Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий
29 сентября 2022 г. 00:08
Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Гутеррешем
Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Гутеррешем
28 сентября 2022 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi