ВБ в качестве экстренней финансовой помощи выделил Украине 11 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов.

Всемирный банк (ВБ) выделил на экстренную помощь Украине 11 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

"Всемирный банк благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовал 13 млрд долларов на экстренную финансовую помощь Украине, - отметил Мэлпас. - При этом 11 млрд долларов уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов".

В начале августа ВБ сообщал, что из почти 13 млрд долларов финансовой помощи украинским властям были предоставлены более 6,3 млрд долларов.