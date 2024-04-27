МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - говорится в сообщении.

Накануне, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми обсудил с послом РФ в республике Семеном Григорьевым "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации".

Также таджикская сторона выразила обеспокоенность "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".