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МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.
В регионе
27 апреля 2024 г. 21:45
МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - говорится в сообщении.

Накануне, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми обсудил с послом РФ в республике Семеном Григорьевым "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации".

Также таджикская сторона выразила обеспокоенность "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".

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