МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендует гражданам республики временно не выезжать в Российскую Федерацию.
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"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости", - говорится в сообщении.
Накануне, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми обсудил с послом РФ в республике Семеном Григорьевым "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы Российской Федерации".
Также таджикская сторона выразила обеспокоенность "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".