В Грузии за преступления, связанные с наркотиками, задержали 18 человек

Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов.

Сотрудники полиции задержали 18 человек за преступления, связанные с наркотиками, в том числе восемь наркореализаторов.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

По данным ведомства, операция по задержанию проводилась в Аджарской автономной республике и в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Гурия и Квемо Картли. Среди задержанных есть иностранные граждане, гражданство которых не уточняется.

Помимо восьми задержанных за продажу наркотиков, из которых самому младшему 22 года, а самому старшему – 37 лет, 10 человек были задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ, марихуаны и выращивание конопли.

Для выявления наркореализаторов полиция осуществила закупки наркотиков и тайно сняла это на камеру. Во время спецоперации были изъяты героин, бупренорфин, метадон, субоксин, марихуана, конопля, alpha pVp и MDMA.

Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.