В Самарской области РФ четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Самарской области, погибли четыре человека.

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Самарской области, погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления МВД России по региону.

"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Волжском районе Самарской области. По предварительной информации ГИБДД, ДТП случилось около 17:00 по местному времени (совпадает с бакинским - ред.) на 29-м км автодороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан. Столкнулись грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работает руководство областной Госавтоинспекции.