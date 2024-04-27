О нас

В Самарской области РФ четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Самарской области РФ четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Самарской области, погибли четыре человека.
В регионе
27 апреля 2024 г. 22:36
В Самарской области РФ четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла в Самарской области, погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления МВД России по региону.

"На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля", - отмечается в сообщении.

Авария произошла в Волжском районе Самарской области. По предварительной информации ГИБДД, ДТП случилось около 17:00 по местному времени (совпадает с бакинским - ред.) на 29-м км автодороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан. Столкнулись грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работает руководство областной Госавтоинспекции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi