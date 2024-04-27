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Суд арестовал еще одного сотрудника Минобороны России

Суд арестовал еще одного сотрудника Минобороны России Басманный суд города Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова по уголовному делу о растрате.
В регионе
27 апреля 2024 г. 23:31
Суд арестовал еще одного сотрудника Минобороны России

Басманный суд города Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова по уголовному делу о растрате.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации, А.Филатова подозревают в растрате в особо крупном размере. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на данный момент завершено. Пока что не раскрывается, в чем конкретно обвиняется экс-сотрудник оборонного ведомства.

Открытые декларации за период с 2016 по 2019 год раскрыли богатство замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. За этот период он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Сейчас Иванова обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, суд наложил арест на его счета и отправил под стражу.

Напомним, что о задержании Т.Иванова стало известно 23 апреля.

Отмечалось, что сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей (около $11 млн).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyinin daha bir əməkdaşı həbs edilib

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