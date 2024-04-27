Суд арестовал еще одного сотрудника Минобороны России

Басманный суд города Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова по уголовному делу о растрате.

Басманный суд города Москвы санкционировал арест бывшего подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова по уголовному делу о растрате.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации, А.Филатова подозревают в растрате в особо крупном размере. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на данный момент завершено. Пока что не раскрывается, в чем конкретно обвиняется экс-сотрудник оборонного ведомства.

Открытые декларации за период с 2016 по 2019 год раскрыли богатство замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. За этот период он вместе с супругой приобрел дом площадью более 1,5 тыс. квадратов, раритетный лимузин и несколько дорогих автомобилей. Сейчас Иванова обвиняют в преступном сговоре и получении взятки в особо крупном размере, суд наложил арест на его счета и отправил под стражу.

Напомним, что о задержании Т.Иванова стало известно 23 апреля.

Отмечалось, что сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей (около $11 млн).