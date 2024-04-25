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Эквивалент взятки, вменяемой бывшему замминистра обороны РФ, может превысить 1 млрд рублей

Эквивалент взятки, вменяемой бывшему замминистра обороны РФ, может превысить 1 млрд рублей Сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей.
В регионе
25 апреля 2024 г. 00:39
Эквивалент взятки, вменяемой бывшему замминистра обороны РФ, может превысить 1 млрд рублей

Сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей (около $11 млн).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

"Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 млрд рублей. Еще будет проводиться экспертиза", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат Денис Балуев в свою очередь подтвердил информацию в части самого описания действий, вменяемых его подзащитному, но от остальных комментариев отказался.

Напомним, что о задержании Т.Иванова Следком РФ сообщил 23 апреля.

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