Эквивалент взятки, вменяемой бывшему замминистра обороны РФ, может превысить 1 млрд рублей

Сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей.

Сумма взятки, полученной в виде разных услуг бывшего замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 млрд рублей (около $11 млн).

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

"Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг может составить более 1 млрд рублей. Еще будет проводиться экспертиза", - рассказал собеседник агентства.

Адвокат Денис Балуев в свою очередь подтвердил информацию в части самого описания действий, вменяемых его подзащитному, но от остальных комментариев отказался.

Напомним, что о задержании Т.Иванова Следком РФ сообщил 23 апреля.