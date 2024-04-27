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СМИ: В Армении ряд военных решили уйти в отставку

СМИ: В Армении ряд военных решили уйти в отставку В Армении ряд военнослужащих-контрактников написали заявления об отставке.
В регионе
27 апреля 2024 г. 17:06
СМИ: В Армении ряд военных решили уйти в отставку

В Армении ряд военнослужащих-контрактников написали заявления об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает Yerevan.today со ссылкой на источники.

Сообщается, что они уходят в отставку в связи с недовольством по поводу начала процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Между тем, Минобороны страны призвало не публиковать непроверенную информацию относительно ВС страны. Отмечается, что некоторые круги, в том числе СМИ, целенаправленно распространяют дезинформацию и ложные сведения.

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Версия на английском языке Media: Group of servicemen resign from army in Armenia
Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistanda bir qrup hərbçi ordudan istefa verib

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