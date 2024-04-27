Гарибашвили: Грузия не планирует сворачивать с европейского пути

Опасения Запада о том, что Грузия сворачивает с европейского пути, принимая закон об иноагентах, безосновательны.

Опасения Запада о том, что Грузия сворачивает с европейского пути, принимая закон об иноагентах, безосновательны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили.

"Важно продолжить диалог с нашими друзьями и партнерами. Мы должны убедить наших американских и европейских друзей в том, что Грузия не делает ничего необычного, и не нацелена на то, чтобы свернуть с европейского пути. Были высказаны критика и оценки, [что] якобы Грузия собирается свернуть с пути евроинтеграции или демократии. Конечно, это, мягко говоря, не просто преувеличенные, но и безосновательные заявления", - заявил Гарибашвили.

По его словам, внешнеполитический курс Грузии гарантирован на уровне конституции и смена этого вектора исключена.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ввести санкции в отношении основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили и не начинать со страной переговоры о членстве в ЕС до отзыва законопроекта об иноагентах. В документе говорится и о возможности пересмотра безвизового режима Грузии с ЕС.