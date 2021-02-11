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В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы

В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы Заболеваемость COVID-19 и число жертв коронавируса в Европе уменьшается
В регионе
11 февраля 2021 г. 15:07
В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы

Заболеваемость COVID-19 и число жертв коронавируса в Европе уменьшается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Несмотря на то, что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей", - отметил он.

По данным из почти 20 стран, количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось с 13 до 11 на 100 тыс. человек в период с 18 по 31 января, добавил Клюге. При этом, по его словам, вызывает озабоченность распространение мутировавших вариантов коронавируса. Так, об обнаружении южноафриканского штамма сообщили в 19 странах Европы.

Глава Европейского бюро предупредил об опасности слишком быстрой отмены ограничительных мер. "Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом", - подчеркнул он.

Согласно последним данным, в 29 из 37 стран, которые в настоящее время проводят вакцинацию в Европейском регионе, 7,8 млн человек - 1,5% населения - уже получили прививку от коронавируса. Количество введенных доз вакцины превысило количество зарегистрированных случаев - 41 млн доз по сравнению с 36 млн случаев инфицирования.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в 17 государствах и территориях Европейского региона заболеваемость за 14 дней составила более 400 зарегистрированных случаев на каждые 100 тыс. человек.

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Версия на английском языке WHO: New infections in Europe declined
Версия на азербайджанском языке ÜST: Avropada koronavirusa yoluxma halları azalır

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